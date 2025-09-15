Cybersecurity, accordo tra Università di Udine e Polizia di Stato per formare gli esperti del futuro

Nel salone d'onore di Palazzo Antonini Maseri a Udine è stato siglato un importante protocollo d'intesa tra l'Università friulana e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Al centro della collaborazione ci sono attività congiunte di formazione e ricerca scientifica avanzata, volte a rafforzare le competenze digitali nella prevenzione e contrasto della criminalità informatica. L'accordo, firmato dal Capo della Polizia Vittorio Pisani e dal rettore Roberto Pinton, prevede percorsi dedicati sia agli operatori delle Forze dell'Ordine sia agli studenti universitari, con l'obiettivo di creare una sinergia tra accademia e sicurezza per affrontare le sfide emergenti del cyberspazio.