Cyberbullismo, polizia postale: raddoppiano vittime minori di 9 anni

Nel 2020, rispetto all'anno scorso, sono quasi raddoppiati i casi di cyberbullismo che vedono vittima un minore di eta' inferiore a 9 anni: nel 2019 erano 28, mentre nel 2020 sono state 52. In aumento anche i minori denunciati (62 nel 2019 contro i 66 nel 2020) per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. I dati della polizia postale sono stati diffusi nel corso dell'incontro del Moige "Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale".