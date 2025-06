Un uomo di 71 anni ha perso la vita dopo essersi ribaltato con un trattore ad Arola, nel Verbano-Cusio-Ossola. L'incidente è avvenuto mentre l'uomo rientrava a casa. Per cause in corso di accertamento, l'anziano ha perso il controllo del mezzo, precipitando per una ventina di metri in una scarpata. Inutili i soccorsi del 118.