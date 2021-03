Curcio: "Vaccini a fine giornata vadano a categorie a cui erano destinati"

Ansa

Sul tema dei "vaccini (non utilizzati durante la giornata), è necessaria un'omogeneizzazione". Lo chiede il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. "Serve un accordo con le Regioni - aggiunge - per indirizzarle non al ventenne, ma alla stessa categoria a cui erano destinate. Sennò si creano situazioni che stridono, persone che aspettano, meccanismi che fanno perdere la fiducia del cittadino. Se la perdiamo, la campagna non va avanti".