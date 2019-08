Cuneo, salvo lo speleologo intrappolato: riportato in superficie

E' salvo lo speleologo francese rimasto intrappolato nella grotta Fiat Lux del Massiccio del Marguareis, sulle Alpi cuneesi, a trecento metri di profondità. Il soccorso alpino ha lavorato per 24 ore, impegnando una sessantina di persone per riportare in superficie l'uomo, ferito a un ginocchio. Per l'operazione è stato utilizzato un complesso sistema di sollevamento a corde e micro cariche di esplosivo per allargare varchi nella montagna.