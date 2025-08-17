Logo Tgcom24
Escursionista muore dopo caduta in un dirupo nel Cuneese

17 Ago 2025 - 21:00
Un escursionista è morto dopo essere precipitato in un dirupo nella zona del Monte Pence, in Val Varaita (Cuneo). Sul posto, dopo l'allarme lanciato da alcune persone che avevano visto la scena, è arrivato un elicottero del servizio regionale Azienda Zero: l'equipaggio ha messo in sicurezza la compagna dell'uomo, che era rimasta in posizione pericolante, poi ha raggiunto il punto in cui era terminata la caduta dell'escursionista, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. 

