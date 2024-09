Cuneo, disordini in carcere: olio bollente lanciato sugli agenti

Due agenti di polizia penitenziaria del carcere di Cuneo sono rimasti ustionati dopo essere stati colpiti con olio bollente da alcuni detenuti. Durante i disordini scoppiati nella struttura, i reclusi hanno scaldato l'olio in pentolini da cucina. Le ferite degli agenti sono state dichiarate guaribili in 10-15 giorni. "A Cuneo la situazione è fuori controllo ed è identica a quella di altre strutture italiane. Non riusciamo però a comprendere come mai nessuno intervenga, l'amministrazione centrale è silente e lascia il personale abbandonato a se stesso", ha dichiarato Leo Beneduci, segretario generale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria Osapp.