Cuneo, all'aeroporto i cani che fiutano il Covid

Dal primo febbraio all'aeroporto Levaldigi-Cuneo saranno operativi quattro cani molecolari che fiutano il coronavirus. In pochi secondi, sono in grado di individuare soggetti affetti da Covid e privi di sintomi. Già sperimentati all'aeroporto di Helsinki, i cani molecolari si sono rivelati infallibili con i passeggeri in transito: zero per cento il margine d'errore nell'individuazione di insospettabili positività, tanto che la Regione Piemonte si sta organizzando per utilizzarli anche in altri contesti. L'aeroporto di Cuneo è il primo in Italia ad aver creduto a questo rivoluzionario programma di screening.