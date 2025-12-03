Corruzione e appalti in Sicilia, il gip dispone i domiciliari per Cuffaro

L'indagine, condotta dalla Procura di Palermo, ruota intorno a presunti episodi di corruzione, turbativa d'asta e associazione a delinquere che avrebbero riguardato la gestione di appalti e incarichi pubblici. Gli inquirenti contestano un sistema di relazioni e scambi di favori che avrebbe influenzato procedure amministrative e decisioni interne a enti pubblici e sanitari.