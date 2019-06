Csm: pressing per le dimissioni sui consiglieri autosospesi

Non si è parlato di dimissioni, ma in un incontro con i consiglieri togati del Csm autosospesi il vicepresidente David Ermini li ha invitati, a quanto si apprende, a prendere velocemente una decisione, facendo appello alla massima responsabilità istituzionale. I consiglieri, Corrado Cartoni, Antonio Lepre e Paolo Criscuoli di Magistratura indipendente e Gianluigi Morlini di Unicost, hanno assicurato che prenderanno in fretta una decisione.