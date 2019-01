Crotone, tentato omicidio e spaccio di droga: nove arresti

La polizia di Crotone ha arrestato nove persone accusate di tentato omicidio, porto abusivo di arma e spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine era iniziata in seguito a un grave episodio verificatosi agli inizi di gennaio in una via affollata della città, quando furono esplosi, da parte di un gruppo composto da tre persone, numerosi colpi d'arma contro un'autovettura parcheggiata davanti ad alcuni esercizi commerciali.