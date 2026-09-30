Crotone, denunciò la scomparsa del marito: arrestata insieme al figlio per omicidio

Il movente dell'omicidio sarebbe di natura economica. È questa la convinzione cui sono giunti gli inquirenti che hanno firmato l'ordinanza nella quale scrivono che l'omicidio è stato portato a termine "per eliminare un soggetto scomodo, rispetto al quale entrambi nutrivano un profondo rancore e reo di stare dismettendo il proprio compendio immobiliare". Nel corso degli interrogatori la donna ha parlato invece di un quadro familiare insostenibile. Salvatore Giglio era noto come instancabile lavoratore, ma tra le mura domestiche è stato descritto, spiegano le testate, come un padre "padrone, severo e autoritario".