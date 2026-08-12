Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo - secondo una prima ricostruzione - sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel pieno centro abitato, per poi darsi alla fuga. L'uomo, identificato, è stato fermato dai carabinieri: sarebbe un uomo di 28 anni, di professione commerciante.