Crotone, 'ndrangheta: applausi a fratello boss a cresima del figlio

Un applauso, spontaneo e non richiesto, ha salutato il fratello di un boss della 'ndrangheta nel corso della cerimonia per la cresima del figlio. L'episodio, riporta il Quotidiano del Sud, si è svolto a Casabona, nel Crotonese. L'uomo, detenuto, aveva ottenuto il permesso a partecipare alla cerimonia svoltasi nella cattedrale di San Nicola Vescovo. Il Comune di Casabona è stato sciolto per infiltrazioni mafiose.