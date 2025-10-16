Crosetto: "Presto in Italia un esercito cyber da 1.500 unità"

L'Italia avrà un esercito cyber per difendere un dominio, quello digitale, al pari di terra, mare, aria e spazio. Lo annuncia il ministro della Difesa Guido Crosetto, che spiega: "Dovrebbe partire una prima struttura che possa contare su 1.200-1.500 unità, in larga parte operative, ma l'obiettivo è arrivare a un organico più ampio, pienamente autonomo, capace di agire con efficacia su tutto lo spettro della minaccia. La dimensione cyber è ormai il dominio operativo della sicurezza, insieme a terra, mare, aria e spazio. Difenderlo richiede capacità delicate, costanti e integrate. E' qui che prende forma l'idea di un'Arma cyber nazionale con una componente civile e militare in grado di operare 24 ore su 24, sette giorni su sette, 365 giorni l'anno".