Crolla un solaio in un asilo di Livorno, nessun ferito

Paura per il crollo di una porzione di solaio in un asilo nido nel centro di Livorno, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Il crollo è avvenuto nel pomeriggio, quando nell'edificio c'erano solo quattro bambini con le loro educatrici. Erano però tutti in una zona lontana dal crollo e sono stati evacuati da un'uscita secondaria. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'edificio.