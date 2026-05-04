Omicidio Cristian Sebastiano, i genitori dei baby killer risarciranno la famiglia della vittima

L'aggressione - L’uomo fu aggredito durante un appuntamento nel quale avrebbe dovuto vendere ai ragazzi della cocaina, e fu anche derubato della sostanza stupefacente che aveva in tasca. Dopo una battaglia legale a colpi di perizie psichiatriche contrapposte, il processo di appello bis aveva decretato la condanna a 12 anni e 10 mesi di reclusione. La Corte di Cassazione aveva infine respinto il ricorso bis e la condanna era divenuto definitiva nel dicembre del 2024.