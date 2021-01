Crisi, Zingaretti: "Impensabile collaborazione con destra sovranista"

Ansa

Il segretario Pd Nicola Zingaretti ha riunito l'ufficio politico del partito e fatto il punto sulla crisi di governo. "Abbiamo chiarito e ribadito che per noi è impensabile qualsiasi collaborazione di governo con la destra italiana, sovranista e nazionalista", ha detto. "Sarebbe un segnale incomprensibile in Italia, ma anche per le cancellerie europee e per l'opinione pubblica democratica europea inaccettabile", ha concluso Zingaretti.