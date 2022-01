Crisi in Kazakistan, il Papa: "Ritrovare l'armonia sociale"

Ansa

"Ho appreso con dolore che vi sono state vittime durante le proteste scoppiate nei giorni scorsi in Kazakistan. Prego per loro e per i familiari. E auspico che si ritrovi al più presto l'armonia sociale attraverso la ricerca del dialogo, della giustizia e del bene comune". Lo ha detto papa Francesco all'Angelus. "Affido il popolo kazako alla protezione della Madonna Regina della Pace di Oziornoje", ha aggiunto il Pontefice.