Cremona, sedicenne muore schiacciato da un trattore

Un sedicenne è morto a Ripalta Arpina (Cremona), schiacciato e ucciso da un trattore. Secondo i primi accertamenti sembra che il ragazzo, Umberto Casazza, a casa da scuola per l'emergenza coronavirus, stesse passando il rullo per livellare il terreno in campagna. All'improvviso una sponda ha ceduto e il trattore si è ribaltato, uccidendolo. Sono arrivati subito il padre e lo zio, agricoltori, che non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane.