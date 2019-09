Cremona, l'avventura di papà Sergio: in tandem fino al mare con il figlio non vedente

270 chilometri in tandem, da Cingia de'Botti, nel Cremonese, fino a Rosolina Mare, in provincia di Rovigo. E' l'avventura intrapresa da Sergio Brunelli, ex cuoco in pensione di 69 anni, e dal figlio Roberto, 32enne non vedente dalla nascita. Partiti all'alba di lunedì 16 settembre con alcuni vestiti, un impermeabile e due panini, dopo tre giorni in sella i due sono arrivati a destinazione.