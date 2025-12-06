Logo Tgcom24
Cremona, 4 arresti per furti in Italia e all'estero

06 Dic 2025 - 07:44
© Ansa

© Ansa

La polizia di Cremona ha eseguito quattro misure cautelari in carcere nei confronti di cittadini stranieri responsabili di furti. Le indagini hanno permesso di accertare che la banda è responsabile di numerosi furti commessi non solo in Italia ma anche in altri paesi europei.

