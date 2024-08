Cremona, anziano travolto e ucciso dal trattore guidato dal figlio

Due le ipotesi al vaglio degli inquirenti: il 76enne potrebbe aver incrociato all'improvviso la traiettoria del trattore in movimento, oppure essersi piegato a spostare qualcosa a terra, e il figlio non avrebbe avuto il tempo e la visuale necessaria per accorgersi della presenza del genitore; oppure, invece, il conducente, in retromarcia, potrebbe aver avuto una visibilità non perfetta proprio per il tipo di manovra effettuata, comunque non sufficiente ad accorgersi del padre dietro.