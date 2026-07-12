NELL'AREA DI UN SUPERMERCATO

Cremona, 19enne accoltellato muore in ospedale: è caccia al responsabile

Il giovane, di origine egiziana e residente a Crema, è stato colpito con diversi fendenti. Inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita

12 Lug 2026 - 08:56
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Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. La violenta aggressione si è verificata intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, cittadino di origine egiziana residente a Crema, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravi ferite, avrebbe tentato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere solo poche decine di metri prima di crollare a terra.

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L'allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto d'urgenza all'ospedale Maggiore. Le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente critiche e, nonostante il lungo intervento dell'équipe medica, il ragazzo è deceduto poco prima della mezzanotte e mezza. L'area in cui è avvenuto il delitto è stata isolata dai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi scientifici alla ricerca di elementi utili alle indagini.

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Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento non sono stati comunicati dettagli sul possibile movente dell'aggressione né sull'identità dell'autore, o degli autori, dell'omicidio.  

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