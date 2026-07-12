L'allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto d'urgenza all'ospedale Maggiore. Le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente critiche e, nonostante il lungo intervento dell'équipe medica, il ragazzo è deceduto poco prima della mezzanotte e mezza. L'area in cui è avvenuto il delitto è stata isolata dai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi scientifici alla ricerca di elementi utili alle indagini.