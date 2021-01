Covid Italia, tasso di positività cala al 13,8% ma crescono i ricoveri

Afp

Dopo l'impennata degli ultimi tre giorni, in Italia torna a scendere il tasso di positività al coronavirus, che si attesta al 13,8% (rispetto al 17,6% di sabato). Per il secondo giorno consecutivo aumentano, invece, i ricoveri Covid: nelle ultime 24 ore si sono avuti +14 pazienti in terapia intensiva (2.583 il totale con 154 ingressi) e +127 ricoveri con sintomi (23.075 il totale).