Covid e Influenza, Matteo Bassetti: "Vaccini? Ci aspettavamo più entusiasmo"

"Ci aspettavamo più entusiasmo". Così Matteo Bassetti a "Mattino Cinque News" commenta i primi dati della campagna vaccinale: negli ultimi giorni è partita infatti una doppia campagna di vaccinazione contro Covid e influenza. "Dobbiamo dire che la vaccinazione influenzale e quella del Covid riguarda quest'anno persone più fragili - ha spiegato il direttore del reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova -. A questi si aggiungono gli over 65 e chi ha patologie importanti, queste persone dovrebbero fare la doppia vaccinazione".

Bassetti, inoltre, aggiunge perché è importante fare anche il richiamo per il Covid: "Chi ha fatto il vaccino nel 2021 - ha precisato -, non può essere coperto per quanto riguarda il Covid perché il virus che sta circolando adesso è chiaramente diverso da quello. Quest'anno c'è un vaccino nuovo, specificatamente orientato per questa nuova variante". Per Bassetti non bisogna più considerare l'infezione superata come una sorta di "protezione" sostitutiva del vaccino: "Da quest'anno direi di azzerare tutto - ha detto -, bisogna dire a livello di comunicazione che devono fare il vaccino tutte le persone che rientrano nelle fasce a rischio, senza considerare eventuali infezioni più o meno recenti".