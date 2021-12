Covid, Viminale: rafforzati controlli per Capodanno

Istockphoto

Controlli intensificati per Capodanno per verificare il rispetto delle ultime disposizioni anti Covid, ovvero anche il divieto di feste nei locali e all'aperto, per paura di assembramenti, e l'obbligo di mascherina. Lo dispone una circolare del Viminale inviata ai prefetti e che invita a controlli intensi e mirati, nelle giornate festive e prefestive, in particolare nelle zone centrali delle città e in quelle dove insistono più locali.