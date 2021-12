Covid, Viminale: "Rafforzare i controlli in vista del Natale"

Ansa

I dispositivi di vigilanza saranno rafforzati sull'intero territorio nazionale in vista delle festività natalizie. Lo ha stabilito il Viminale, invitando i prefetti a convocare "apposite riunioni dei Comitati provinciali, anche per predisporre specifici servizi di prevenzione in prossimità dei luoghi di culto delle diverse confessioni, degli aeroporti e dei porti, delle stazioni ferroviarie e delle reti viarie".