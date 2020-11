Covid, Viminale: possibile chiusura delle piazze anche prima delle 21

Ansa

Con l'entrata in vigore del nuovo Dpcm, ci sarà la possibilità di chiusura di strade o piazze anche prima delle 21. Lo scrive il Viminale in una circolare ai prefetti che avrà una durata minima di 15 giorni, ma non superiore al periodo di validità del Dpcm, cioè il 3 dicembre. "Si raccomanda fortemente di limitare gli spostamenti personali nell'area gialla anche nelle fasce orarie non soggette a restrizioni della mobilità", si legge ancora nel documento.