Covid, verso stop spostamenti tra Regioni fino al 15 e weekend arancione

Tgcom24

Nel weekend del 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione: tra queste, le chiusure di bar e ristoranti anche a pranzo, ma aperti solo per la vendita da asporto. Dal 7 gennaio e fino al 15, data di scadenza dell'ultimo Dpcm, viene consentito lo spostamento tra le regioni solo per ragioni di necessità. E' l'ipotesi emersa durante il tavolo tra i vertici di governo e i membri del Cts.