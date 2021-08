Covid, Veneto apre a vaccinazioni 12-25 anni senza prenotazione

IPA

Il Veneto accelera sul fronte delle vaccinazioni ai più giovani. Il persidente Luca Zaia ha annunciato che è ora possibile, per tutti i veneti tra i 12 e i 25 anni, accedere ai vaccini senza prenotazione. Intanto in Italia in una settimana mezzo milione di giovanissimi tra i 12 e i 19 anni ha completato il ciclo vaccinale. E altri 275mila hanno fatto la prima dose.