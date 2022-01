Covid: Valle d'Aosta passa in zona arancione, la Campania diventa gialla

IPA

Alla luce dei dati del monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza che da lunedì 17 gennaio porterà la Campania in giallo e la Valle d'Aosta in arancione. Il presidente Erik Lavevaz ha commentato: "Quella di non vaccinarsi è una scelta di pochi, che però può avere gravi conseguenze per tutti. La nostra situazione ne è purtroppo l'esempio lampante".