Covid, vaccini cinesi efficaci tra il 72% e il 78% | Gelmini: impossibile immunizzare in vacanza  

I due vaccini contro il Covid-19 sviluppati da Sinopharm China National Biotec Group hanno prevenuto le infezioni sintomatiche nella misura, rispettivamente, del 72,8% e del 78,1%, in gran parte in linea con quanto annunciato in precedenza dalla casa farmaceutica statale cinese. Si tratta dei risultati di uno studio pubblicato il 26 maggio sulla prestigiosa rivista medica statunitense Journal of the American Medical Association (Jama), che per la prima volta contiene i risultati dettagliati della sperimentazione in fase avanzata basata su 40.832 volontari provenienti da Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Egitto e Giordania.