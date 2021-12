Covid, Iss: indice Rt a 1,18, incidenza settimanale da 351 a 783

Nuove norme sulle quarantene degli studenti sono state proposte dalle Regioni durante l'incontro con il governo. Visto l'avvio della campagna vaccinale 5-11 anche per le scuole elementari e la prima media - così come già succede per quelle successive - la proposta è di prevedere, nel caso di due studenti risultati positivi in una classe, solo l'autosorveglianza (5gg) per i ragazzi vaccinati e la quarantena di 10 giorni con Dad (quest'ultimo caso laddove previsto) e test al termine dell'isolamento per i non vaccinati. Nelle scuole dell'infanzia resterebbe la quarantena di dieci giorni per tutti con tampone con un solo caso positivo. La proposta avrebbe trovato diversi punti di condivisione da parte del governo.