Covid, l'Ema avvia l'esame del vaccino di Sinovac | Festa Inter, Sileri: "Errore che pagheremo"  

Sergio Mattarella ha inviato al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata, Pietro Serino, un messaggio in occasione del 160° anniversario della fondazione dell'Esercito italiano esprimendo "gratitudine verso una Forza Armata, risorsa importante per il Paese e protagonista in momenti significativi della nostra storia unitaria. Un patrimonio professionale giustamente riconosciuto e valorizzato anche in occasione della presente crisi pandemica". "Vi giunga in particolare - scrive il capo dello Stato -, l'apprezzamento per quanto avete fatto e state facendo per contrastare la grave emergenza sanitaria. Supereremo questa prova e sarà anche per il vostro contributo".