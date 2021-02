Covid, troppa folla a Napoli: transenne sul lungomare

Ansa

Con l'affollamento crescente sul lungomare di Napoli, è stato transennato il marciapiede che da piazza Vittoria va verso Santa Lucia. Viene quindi vietato l'accesso alla zona ed è consentita solo l'uscita di chi si trova nell'area dei locali che costeggiano il mare nel capoluogo campano. La misura, concordata in un tavolo tenuto in questi giorni in prefettura, serve ad evitare assembramenti.