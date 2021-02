Covid: Trento, Umbria e Bolzano in rosso scuro nella mappa Ue

Ansa

Trento, Bolzano e Umbria sono le aree d'Italia in rosso scuro nella mappa aggiornata dal centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Risultano quindi le zone del Paese più a rischio per il contagio da Covid. Nel resto d'Europa il rosso scuro continua a colorare quasi tutta la penisola iberica (Spagna e Portogallo), il sud della Francia, la Svezia meridionale e altre Regioni dell'est.