Covid, tre Regioni pronte a ordinanza comune con nuove misure restrittive

Ansa

I governatori di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna stanno lavorando a un'ordinanza comune che introduca nelle tre Regioni misure più restrittive rispetto a quelle stabilite per le "zone gialle", in cui rientrano sulla base dei dati della Cabina di regia. La decisione è stata presa per evitare il peggioramento dei parametri di valutazione e il conseguente declassamento in zone arancioni o rosse. Lo si apprende da fonti regionali.