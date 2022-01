Covid, tavolo ministero-Regioni: colori legati solo a ricoveri sintomatici

Afp

Al tavolo del ministero della Salute con le Regioni si lavora all'ipotesi di modificare significativamente il sistema delle fasce di colori per le Regioni: si conteggerebbero i casi Covid solo tra i pazienti ricoverati che hanno sviluppato la malattia, senza includere gli asintomatici in ospedale per altre patologie. Al tavolo, tra gli altri, il direttore generale della Prevenzione Giovanni Rezza e il presidente del Css Franco Locatelli.