Covid, tasso di occupazione dei posti letto nei reparti sale in 13 Regioni

Ansa

Cresce il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri in Italia a causa della pandemia. A livello nazionale il dato ha raggiunto il 20% segnando un aumento nelle ultime 24 ore in 13 Regioni. La situazione più critica in Valle d'Aosta (47%), Calabria (32%), Liguria (31%) e Umbria (27%). Lo riporta l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali nel suo bollettino. Il tasso è in calo solo a Trento (19%) e in Sardegna (9%).