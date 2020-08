Covid, tamponi ai viaggiatori rientrati dai Paesi a rischio: code ad Alzano e a Seriate

Centinaia di utenti in coda, di cui qualcuno ha avuto un malore, ospedali in tilt, personale sotto pressione: a Bergamo l'esecuzione dei tamponi per chi rientra dalla vacanze da Croazia, Grecia, Spagna o Malta è stata molto complicata ed è ripartita proprio dalla zona più flagellata dall'epidemia, da Alzano e Seriate. Oggi, Ferragosto, si aggiunge l'ospedale Papa Giovanni XXIII, che inizia con 160 test per poi aumentare il ritmo a 250 al giorno.