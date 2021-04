Covid, Speranza: verso un'estate diversa, ma non sia liberi tutti

Il ministro della Salute Roberto Speranza immagina un'estate molto diversa da questi mesi. Servono però attenzione e gradualità, non c'è un'ora X in cui scompaiono le misure. "Sono ottimista", dice a Repubblica. "Se riusciremo a vaccinare la maggior parte della popolazione, questa estate ci potremo consentire molte più libertà". Indica poi due novità in arrivo: richiamo Pfizer e Moderna a 42 giorni, non più 21 e 28.