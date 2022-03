Covid, Speranza: valuteremo ad aprile lo stop mascherine al chiuso

Per la fine dell'obbligo per le mascherine al chiuso, prevista al momento dal primo maggio, "lo valuteremo nel mese di aprile, noi abbiamo scelto un approccio più graduale".

Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, sottolineando il dato delle prime dosi di vaccini anti-Covid in Italia a oltre il 91%. "E' un dato straordinario e per questo io dico 'passo per passo', teniamo una linea di prudenza ma la strada è quella che ci deve aprire a una fase nuova".