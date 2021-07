Covid, Speranza: "Superati i 55 milioni di vaccini somministrati"

Ansa

"Oggi superiamo i 55 milioni di dosi di vaccino somministrate nel nostro Paese": lo annuncia Roberto Speranza durante l'audizione in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. "Ora siamo in condizioni di poter meglio definire le scadenze le scadenze dei prossimi mesi e progettare una riforma del Servizio sanitario nazionale", dice il ministro della Salute.