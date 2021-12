Covid, Speranza: "Rafforzeremo i controlli a campione alle frontiere"

Ansa

I numeri dell'epidemia in Italia "in questo momento sono più bassi rispetto a quelli di alcuni Stati confinanti". Lo ha detto il ministro Roberto Speranza, sottolineando che il governo "dovrà muoversi per rinforzare i controlli, non solo negli aeroporti. Anche nell'area del Friuli lavoreremo per rafforzare i controlli a campione".