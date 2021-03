Covid, Speranza: "Prudenza con queste cifre, niente passo troppo lungo"

Da video

"Ora va usata prudenza, sono i numeri dei decessi, del contagio e delle terapie intensive a imporci attenzione. Con 3.721 posti letto in terapia intensiva occupati non possiamo fare un passo troppo lungo". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo all'incontro con le Regioni. "Le prossime settimane saranno decisive per le vaccinazioni e per programmare l'estate e la graduale uscita dalle restrizioni", ha aggiunto.