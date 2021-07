Covid, Speranza: per i colori delle Regioni peserà di più il tasso di ospedalizzazione

Ansa

"In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. L'indicazione va in direzione di quanto ipotizzato dalle Regioni che hanno chiesto di togliere l'incidenza dei positivi dai parametri per determinare chiusure ed aperture.