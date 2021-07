Covid, Speranza: pandemia non è finita, giusta prudenza Oms

ansa

"Le parole di prudenza dell'Oms sono quelle che ripeto da sempre: la pandemia non è finita, dobbiamo avere grande prudenza e attenzione soprattutto per le varianti che sono elementi di ulteriore preoccupazione in un quadro che va seguito con grande attenzione". Così il ministro della Salute Roberto Speranza, sottolineando che "c'è un quadro notevolmente migliore rispetto a quello che abbiamo conosciuto nei mesi precedenti, ma va tenuta alta la guardia".