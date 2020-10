Covid, Speranza: "Misure rigorose e robuste per governare la curva 

Ansa

Servono "misure rigorose, robuste e serie per governare la curva e raffreddare la situazione" epidemiologica, evitando di arrivare a "misure più drastiche". E' quanto avrebbe detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la riunione con le Regioni in vista del nuovo dpcm. "Abbiamo un'impennata significativa. Dobbiamo fare i primi interventi per iniziare a stringere e dare un segnale al Paese che stava cambiando qualcosa", ha aggiunto.