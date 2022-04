Covid, Speranza: mascherine al chiuso fino 15 giugno in alcuni ambiti

Le mascherine rimarranno obbligatorie al chiuso "fino al 15 giugno nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, per gli spettacoli nei cinema, nei teatri e per tutti gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso".

Lo ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, annunciando che firmerà a breve una ordinanza per la proroga delle mascherine al chiuso in tali ambiti. In tutti gli altri luoghi di lavoro, senza distinzione tra pubblico e privato, "la mascherina sarà solo fortemente raccomandata".